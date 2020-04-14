Будет непросто: в Крыму насчитали более 11,5 тыс участков, принадлежащих иностранцам

Более 11,5 тысяч земельных участков в Крыму, расположенных в районах, признанных приграничными территориями Российской Федерации, принадлежат иностранцам. Об этом сообщили в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру РК.

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта президент РФ Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть собственностью иностранцев и зарубежных юридических лиц. В список вошло большинство районов Крыма и округов Севастополя, включая все прибрежные города полуострова.

Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, они не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. По этой же причине в перечень не вошел Верхнесадовский муниципальный округ Севастополя, не соприкасающийся с внешними границами России.

По данным крымского отделения Росреестра на 13 апреля 2020 года, 11 тысяч 572 участков на полуострове находятся в собственности иностранных граждан. Это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством. Причем, в список не включены территории Симферополя, Джанкоя и Краноперекопска, а также Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов.

В число владельцев крымской земли вошли граждане 55 зарубежных стран. Больше всего среди них украинцев, которым принадлежат 9 тысяч 747 участков. На втором месте – граждане Белоруссии – 430, на третьем – Германии (303). В первую пятерку так же вошли жители Казахстана (235 участков) и Узбекистана (187).

Собственной землёй в Крыму также владеют физические и юридические лица из Израиля, Литвы, Австралии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Есть среди владельцев крымской земли аргентинцы, иорданцы, корейцы, португальцы, египтяне, киприоты и даже житель Монголии.

У этих людей всего два варианта: продать землю гражданам России или перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием. При этом пока не понятно, в течение какого периода необходимо передать права на землю, отмечает РБК: согласно части 1 статьи 238 Гражданского кодекса, это должно произойти в течение года с момента возникновения права собственности. Но этот срок в реалиях полуострова давно истек, пишет издание. По сути, местные власти уже сейчас могут подать иски в суды Крыма и Севастополя о «понуждении продать» или «обязании произвести отчуждение» земли. Но поскольку закон подписан только 20 марта 2020 года, возможно, срок будут считать с этого момента.

Юристы отмечают, что на многих земельных участках, принадлежащих иностранцам возведены объекты капитального строительства, а на них законодательство, ограничивающее право собственности для иностранцев, не распространяется. Поэтому у судов, разбирающих дела по отчуждению земли, могут возникнуть проблемы.

Симферополь, Лиана Макоба

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