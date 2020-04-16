Число заболевших коронавирусом в Крыму возросло до 37 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки инфекция подтверждена у 3 человек – все они члены семей зараженных.

Двое заболевших в Раздольненском районе – это родственники мужчины, чей анализ подтвердился накануне.

Еще один случай инфицирования зафиксирован в Симферополе: заболела дочь вернувшегося из Москвы.

В РК продолжается и рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией: за стуки число обращений с признаками ОРВИ увеличилось на 254, 7 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Число обращений с пневмонией выросло на 33, 26 человек госпитализированы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.20

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