Опасная тенденция: в Крыму коронавирусом заболели волонтеры и соцработник

В Крыму наметилась опасная тенденция: коронавирус начали выявлять у волонтеров и соцработников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в республике подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции.

Двое – это семейная пара из Ялты. По их словам, они не выезжали за пределы региона, с больными коронавирусом не общались. Не работают с 20 марта, но были волонтерами: развозили продукты и лекарства пенсионерам и людям их группы риска. Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская утверждает, что они соблюдали все меры предосторожности, использовали маски и перчатки, в контакт с клиентами не вступали.

Тем не менее, 8 человек, с которыми они общались близко, и 12 человек, отнесенных к отдаленным контактам, взяты под наблюдение. Двух несовершеннолетних детей заболевших тоже госпитализировали. Источник заражения семьи установить пока не удалось.

Еще один случай выявлен в Красногвардейском районе: «нулевой пациент» все тот же – мужчина, вернувшийся из Москвы и вышедший на работу. Вновь заболевшая женщина посещала его семью до выявления у него коронавируса. Сама инфицированная работает в комплексном центре обслудивания граждан пожилого возраста. Руководство центра уверяет, что все меры безопасности приняты и соблюдаются неукоснительно, поэтому для клиентов центра опасности нет.

Однако власти республики отмечают, что практика скрывать контакты становится в Крыму повсеместной, поэтому угроза неконтролируемого распространения инфекции существует.

В целом, с начала эпидемии в Крыму зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусом, 22 человека уже выписаны.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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