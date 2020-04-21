В Крыму коронвирусом заболел еще один ребенок

В Крыму за сутки подтвержден еще один случай коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфекция выявлена у 11-летней жительницы Красногвардейского района, заразившейся от матери. Ребенок был госпитализирован еще вместе с матерью и находится под наблюдением врачей.

Изолированы еще 10 человек, близко контактировавших с заболевшей семьей: 2 в стационаре, 3 – в обсерваторе и еще 5 находятся на самоизоляции дома.

Симферополь, Лиана Макоба

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