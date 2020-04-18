В Севастополе подтверждены новые случаи коронавируса

В Севастополе подтверждены 4 новых случая коронавируса. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфекция подтвердилась у трех женщин из больницы имени Даши Севастопольской. Напомним, городскую больницу №3 перевели в режим обсерватора из-за пациента, госпитализированного в учреждение 7 апреля. Через несколько дней у него выявили коронавирус.

Еще одна заболевшая – женщина, вернувшаяся из Мрсквы, куда ездила на плановое лечение. Вернувшись из столицы, женщина честно ушла на карантин, но через некоторое время почувствовала себя плохо.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.04.20

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