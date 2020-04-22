В Крыму нашли исчезнувшего замруководителя департамента культуры правительства Москвы

Пропавший в Крыму заместитель руководителя департамента культуры правительства Москвы Леонид Ошарин найден мертвым.

Как уже сообщал «Новый День», последний раз чиновника видели в Ялте. Родственники обратились в полицию, розыски велись в Крыму и Москве.

На данный момент известно, что чиновник находился на карантине: самоизолировался он на даче в Истринском районе. Его жена с детьми-школьниками выбрали для самоизоляции московскую квартиру, так как там лучше работает интернет. Поэтому на даче мужчина жил один.

26 марта Ошарин перекрыл воду в доме, запер двери и поехал в аэропорт – эти действия были установлены по видеозаписям камер наблюдения. Уехал налегке: чемодан и таблекти от гипертонии остались в доме.

Супругу о своих планах в известность мужчина не поставил и отключил телефон. Семья не хватилась его сразу, так как он и ранее исчезал на 2 -3 дня, иногда даже на неделю, пишет «Московский комсомолец».

Через некоторое время супруга все же забеспокоилась и обратилась в полицию. Полицейские установили, что в аэропорту Ошарин снял в банкомате крупную сумму и купил билет до Сочи. По информации источников, там он попал в неприятную историю. 30 марта сел в такси (по словам водителя, один) и уехал в Крым.

Он зарегистрировался в одной из гостиниц в центре Ялты. Там его и обнаружили.

«Замглавы руководителя столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма, – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. – В настоящее время выясняются причины его смерти».

Симферополь, Лиана Макоба

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