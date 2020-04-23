Кто следующий? Арестован чиновник Госстройнадзора РК, пришедший в Крым вслед за вице-премьером Кабановым

В Симферополе заключен под стражу начальник управления государственного строительного надзора Госстройнадзора РК. Владимира Подсмачного обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в марте текущего года начальник управления неоднократно давал указания подчиненным при проверках строительных объектов принуждать руководителей фирм-застройщиков к заключению договоров на оказание услуг строительного контроля с подконтрольным ему субъектом предпринимательской деятельности – ООО «Крымская служба технического заказчика».

«Исполняя незаконное указание начальника, должностные лица Службы государственного строительного надзора – заведующий отделом и главный консультант отдела – в ходе проверки объекта потребовали от представителя ООО «Петрокомплект» заключить такой договор, – сообщили в СК. – А в качестве посредника для получение взятки в интересах начальника управления выступил директор ООО «Крымская служба технического заказчика»: в ходе личной встречи он потребовал заключить фиктивный договор между ООО «КСТЗ» и ООО «Петрокомплект» об оказании услуг по осуществлению строительного контроля в процессе возведения жилого комплекса «Евпатория» в размере 200 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства, рассчитанного на 60 месяцев.

После того, как первая сумма была заплачена предпринимателем, сотрудники стройнадзора, а после генеральный директор ООО «КСТЗ» были задержаны представителями ОЭБиПК УМВД по городу Симферополю, в связи с чем довести свой преступный умысел на получение через посредника взятки в особо крупном размере начальник управления не сумел.

Ему предъявлено обвинение в покушении на получение взятки через посредника в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Заведующему отделом и главному консультанту отдела вменяется получение взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» – посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ). Ранее всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Наблюдатели предполагают, что в обозримом будущем неприятности могут возникнуть и у главы Госстройнадзора РК Юрия Прихожанова, а также вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. «Подсмачный – бывший замглавного инспектора по использованию и охране земель – начальник отдела госземнадзора Севреестра, бывший главный специалист отдела проверок управления земельного контроля Севастополя, бывший главный специалист – эксперт отдела государственного строительного надзора и испытания материалов Севгосстройнадзора, – напоминают «Примечания». – Подсмачный работал в правительстве Севастополя в то время, когда Севгосстройнадзором «рулил» Прихожанов, а Кабанов – тогда еще официальный застройщик – решал вопросы о земле и стройках подконтрольных компаний.

В конце 2018 года Кабанов стал зампредом правительства Крыма, курирующим ФЦП и стройки. За ним в Симферополь из Севастополя подтянулись: на должность главы минстроя Крыма – Храмов, который в Севастополе был замом главы департамента архитектуры и градостроительства, на должность главы службы госстройнадзора Крыма – Прихожанов, который возглавлял Севгосстройнадзор, ну, и конечно, Подсмачный».

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