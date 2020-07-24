При чем тут Константинов? Глава Крыма расформировал Госстройнадзор

В Крыму расформировывают Госстройнадзор. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство будет реорганизовано в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора. Министерству передаются функции упраздненной службы, «включая обязательства «вытекающие из заключенных соглашений и договоров, а также вопросы гарантий и компенсаций государственным гражданским служащим и иным работникам этого органа в соответствии с действующим законодательством».

Все процедуры в рамках реорганизации должны быть завершены до 28 декабря текущего года.

Напомним, 22 июля Аксенов отправил в отставку главу Госстройнадзора Юрия Прихожанова.

«К сожалению, за предыдущий период нам не удалось организовать прозрачную систему работы данной структуры. Как следствие, служба предоставляла большое количество отказов по обращениям граждан, связанных с выдачей разрешений на строительство и вводом в эксплуатацию объектов, – прокомментировал ситуацию глава РК. – Ни для кого не секрет, что зачастую подобная ситуация создает условия для процветания коррупции. На сегодняшний день четыре сотрудника службы арестованы, а по ряду лиц ведутся расследования».

В частности, речь идет о начальнике управления государственного строительного надзора Владимире Подсмачном, арестованном по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере в апреле текущего года. Тогда «неприятности в ближайшем будущем» пророчили и Прихожанову. Как оказалось, не напрасно.

Любопытно, что и Прихожанов, и Подсмачный появились в правительстве Крыма вместе с вице-премьером Евгением Кабановым. До этого они все работали в Севастополе. И именно Кабанов, по словам Аксенова, стал инициатором отставки Прихожанова.

Еще более любопытно, что тот же Кабанов «продавил» назначение временным руководителем службы заместителя министра строительства РК Максима Скорина, которого считают человеком спикера Госсовета РК Константинова.

Симферополь, Олег Яковенко

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