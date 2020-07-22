Создавали условия для коррупции: в Крыму отправили в отставку главу Гостройнадзора

В Крыму отправили в отставку руководителя Службы государственного строительного надзора республики. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь уже бывший начальник крымского Гостройнадзора Юрий Прихожанов руководил службой с октября 2019 года.

«К сожалению, за предыдущий период нам не удалось организовать прозрачную систему работы данной структуры. Как следствие, служба предоставляла большое количество отказов по обращениям граждан, связанных с выдачей разрешений на строительство и вводом в эксплуатацию объектов, – сообщил Аксенов. – Ни для кого не секрет, что зачастую подобная ситуация создает условия для процветания коррупции. На сегодняшний день четыре сотрудника службы арестованы, а по ряду лиц ведутся расследования».

В течение ближайшего месяца будет проведен анализ организационно-правовой структуры ведомства. Временно руководить службой будет заместитель министра строительства РК Максим Скорин.

Симферополь, Лиана Макоба

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