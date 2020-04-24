Без рассмотрения: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты протеста по Крыму

МИД РФ отказался рассматривать две ноты протеста, направленные министерством иностранных дел Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты. В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе», – цитирует Захарову ТАСС.

«Подобные шаги украинской дипломатии не перестают удивлять. В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан, а российские дипломаты помогают им вернуться на родину, МИД Украины направляет все силы на бомбардировку государства-агрессора, как они нас называют, грозными нотами протеста», – отметила она.

«Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельной реальности. Сначала отрезают Крым от воды, электричества, вводят блокаду Донбасса, а затем требуют отчета о том, как Россия защищает жителей этих регионов от коронавирусной инфекции. Это как-то уже даже очень смешно», – подчеркнула Мария Захарова и добавила, что Россия будет и впредь игнорировать бодобного рода бумаги.

«Все эти бумаги, злобные ноты, будут возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Симферополь, Иван Капустин

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