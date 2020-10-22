Киев потребовал от Москвы прекратить археологические раскопки в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением о «недопустимости» археологических раскопок на «временно оккупированной украинской территории».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз речь идёт о Севастополе и Альминской долине, где в 1854 году состоялось сражение русской армии с англо-французскими интервентами.

«Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополь, а также обеспечить надлежащее отношение ко всему украинскому историко-культурному наследию на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, в частности в части неукоснительного выполнения обязательств России в соответствии с нормами международного права», – говорится в ноте украинского МИД.

Напомним, ранее МИД РФ уже вернул Украине «без рассмотрения» ноту протеста в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.10.20

«Если не пропадёт электричество» – назван срок создания «уникальной украинской вакцины» от Covid-19. / В Крыму отменили масочный режим в кафе и ресторанах. / В Крыму разрабатывают собственный проект опреснения воды. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»