«Шпрехенфюрер» Украины, замучавшая русскоязычных, уволилась с должности

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, которую за бесконечные нападки на русский язык прозвали на Украине «шпрехенфюрер», подала в отставку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё увольнение назначенная при Зеленском чиновница мотивировала полным пренебрежением к ней украинских властей.

Отметим, что преподаватель украинского языка Монахова, несмотря на свою фамилию, с детства воспитывалась в украиноязычной среде, агрессивной ко всему русскому. На должности языкового омбудсмена она, кроме прочего, отметилась тем, что потребовала ввести штрафы «за разговоры на русском языке».

«Почти полгода я только трачу много собственных средств на поездки из Николаева в Киев, арендую там жилье. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каких водителях может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье», – пожаловалась она в интервью одному из украинских изданий.

«Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, которую острословы нарекли «шпрехенфюрер Украины», написала заявление об увольнении с занимаемого поста. Образно аргументировала: мол, дверь, нарисованную на кирпичной стене, открыть не получается», – приветствует уход одиозной чиновницы Telegram-канал Украина.ру.

Симферополь, Валентин Карамазов

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