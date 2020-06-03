«Шпрехенполицай» сменит «Шпрехенфюрера» на посту языкового омбудсмена Украины

Антироссийский активист из Львова Святослав Литинский сменит прозванную «Шпрехенфюрером» Татьяну Монахову на посту уполномоченного по защите государственного языка на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «практически решённом» назначении Литинского сообщили украинские СМИ со ссылкой на министерство культуры «Незалежной».

Львовского «общественного деятеля» и соавтора нашумевшей инициативы «Мова об'єднує» (мова объединяет) уже «поздравили» в соцсетях, наградив прозвищем «Шпрехенполицай».

Напомним, общественная инициатива «Мова об'єднує» создана для продвижения в законодательство «Незалежной» многостраничного плана по тотальной украинизации страны.

По сообщениям украинских СМИ, Святослав Литинский особо гордится тем, что является первым гражданином Украины, которому выдали паспорт без странички на русском языке.

Активист также инициировал множество судебных дел, в которых требовал наказать различные организации и граждан страны за недостаточное использование украинского языка.

Литинский требовал через суд предоставить ему перевод на украинскую мову всех выступлений президента Зеленского. Также он судился с экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, требуя от неё перестать говорить на русском.

Как сообщал «Новый День», предшественница Литинского Монахова подала в отставку в конце апреля.

Преподаватель украинского языка Татьяна Монахова, несмотря на свою фамилию, с детства воспитывалась в украиноязычной среде, агрессивной ко всему русскому. На должности языкового омбудсмена она, кроме прочего, отметилась тем, что потребовала ввести штрафы «за разговоры на русском языке».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.20

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