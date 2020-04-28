В Севастополе признали серый сектор, но существенно занизили его размеры

Власти Севастополя официально признали серый сектор в экономике города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на встрече президента Владимира Путина с главами субъектов РФ врио губернатора Михаил Развожаев сообщил, что, по оценкам городского правительства, до 10 тысяч человек оформлены неофициально.

«Они сейчас встают на учет, как ранее не работавшие, будут получать всего 1,5 тысячи рублей. Многие ИП тоже не могут подтвердить утрату дохода, если работали сами, без сотрудников».

При этом на самом деле серый сектор в городе в разы больше: по словам того же Развожаева, при официальной численности населения около 450 тысяч человек, судя по объемам потребления воды и хлеба, в городе живет почти 700 тысяч. И эти люди должны как-то зарабатываться на жизнь.

Севастополь, Илья Пелехов

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