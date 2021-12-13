Иммунитет есть, а вакцинированных нет: в Севастополе «федеральные отчеты» не совпадают с внутренней статистикой

В Севастополе пригрозили перед новогодними праздниками закрыть часть заведений общепита, торговли, транспорта и культуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина столь суровых мер накануне одного из самых «хлебных» периодов года – низкий охват сотрудников вакцинацией от коронавируса.

По словам главного санитарного врача города Анны Мелюх, на сегодняшний день привит о лишь 73% рыночных торговцев, 70% работающих в сфере бытовых услуг, в учреждениях культуры и ЖКХ – около 60%, в сфере торговли и на предприятиях общественного транспорта – и вовсе 50%.

Губернатор Михаил Развожаев пригрозил всех, игнорирующих вакцинацию, лишить новогоднего заработка: «Видимо, новогодней торговли не будет у них. Будем вместе с Роспотребнадзором закрывать – и все. Да, непопулярно, некрасиво, но, тем не менее, были четкие указания, когда принимали решение о вакцинации отдельных категорий», – заявил градоначальник.

Поскольку предприятия транспорта и ЖКХ закрыть не получится, курирующим вице-губернаторам поручено провести с ними дополнительную профилактическую работу.

Напомним, Севастополь первым из регионов России заявил о достижении коллективного иммунитета. Еще 3 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила: «У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%».

И вот теперь не понятно, каким образом город достиг таких потрясающих успехов, если в таких массовых сферах занятости населения, как торговля и услуги, до нужного показателя еще очень далеко. Разве что в городе удалось привить 146% бюджетников.

Кстати, 13 октября правительство города сообщало, что для достижения коллективного иммунитета в городе необходимо привить 246 тысяч человек. Исходя из этой цифры, в Севастополе 307,5 тысяч совершеннолетних. На сегодняшний день, согласно официальным данным правительства, второй этап вакцинации прошли 240 тысяч 795 жителей региона, а это 78% от взрослого населения, подлежащего вакцинации. А 3 декабря, когда Голикова заявляла о 80,8% коллективного иммунитета, число завершивших вакцинацию составляло всего 222 тысячи 806, или 72,5%.

А теперь внимание: согласно официальным данным, в выборах в Госдуму 17 – 19 сентября текущего года приняли участие 166 тысяч 555 севастопольцев, или 49,26% избирателей – то есть, горожан старше 18 лет. То есть взрослое население города в конце сентября превышало 338 тысяч человек (что тоже любопытно, ведь на 1 июля в городе числилось всего 326 тысячи 485 избирателей, но сейчас не об этом). Вряд ли город в течение месяца мог потерять почти 10 часть жителей. Тогда откуда взялась цифра в 246 тысяч привитых, необходимых для коллективного иммунитета, ведь это менее 73%.

А если вспомнить заявление губернатора Развожаева, сделанное в апреле 2020 года, что в городе живет в 1,5 раза больше человек, чем числится официально, то победные реляции и вовсе выглядят сомнительно.

Севастополь, Илья Пелехов

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