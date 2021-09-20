В Севастополе подвели итоги выборов в Госдуму

В Севастополе огласили итоги голосования в Государственную Думу. Явка составила 49,26%, или 166 тысяч 555 человек (20,7 тысяч из них голосовали дистанционно).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Единая Россия» набрала 56,45%, КПРФ – 13,62%, ЛДПР – 8,57%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,55%, «Новые люди» – 5,3%.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 20.09.21

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