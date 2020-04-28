Севастополь не готов к борьбе с коронавирусом – не хватает врачей

Севастополь не готов к широкомасштабной борьбе с коронавирусом: в городе просто нет врачей нужной квалификации. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, речь идет о реаниматологах. «Такого количества, как нужно по нормативам, в Севастополе, в принципе никогда не было», – сообщил градоначальник. По его словам, сейчас город укомплектован реаниматологам на 30%.

Напомним, на сегодняшний день в Севастополе подтверждено более 70 случаев заболевания COVID-19. 36 из них – на одной из строек.

Севастополь, Илья Пелехов

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