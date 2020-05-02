Зеленский использовал годовщину трагедии в Одессе, чтобы объявить Донецк и Симферополь «украинскими городами»

Президент Украины Владимир Зеленский написал обращение в связи с годовщиной массового убийства противников Майдана в одесском Доме профсоюзов.

Как известно, следствие по делу до сих пор не завершено, само дело практически не расследуется, а украинские СМИ либо замалчивают трагедию, либо обвиняют в смерти самих сожжённых в здании одесситов, называя их «сепаратистами» и «пророссийскими активистами».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент Зеленский в своей публикации намекнул всем, не согласным с госпереворотом 2014 года в Киеве, что им следует впредь думать и не погибать зря ради идеологических или политических целей, заключив слово «целей» в кавычки.

Свой намёк Зеленский сопроводил утверждением о том, что Донецк и Симферополь относятся к «единой Украине».

«Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. А наш общий вызов – вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических «целей». Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр (Днепропетровск), Донецк и Симферополь – мирная, цветущая и единая страна», – написал украинский президент в своём телеграм-канале.

Отметим, что по оценкам представителей ДНР и ЛНР, с приходом Зеленского к власти, обстрелы Донбасса украинской артиллерией не только не прекратились, но даже усилились.

По мнению украинских экспертов, Зеленский был вынужден ближе к концу дня вспомнить о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, так как его молчание возмутило огромное количество пользователей соцсетей из Украины.

«Заявление Президента – вынужденная мера после того, как его к этому вынудили охреневшие от такого игнорирования люди. Мое мнение», – написал украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.05.20

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