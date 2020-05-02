Одесситы дерзко ответили на циничное «соболезнование» Зеленского

Шесть лет жестоких репрессий со стороны киевского режима не привели к уничтожению одесского сопротивления.

Сегодня противники Майдана дали понять Владимиру Зеленскому, что у них разная с киевской властью родина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», одесситы вывесили на одном из центральных путепроводов города огромный баннер «Они сражались за Родину», на котором изображены защитники «Куликова поля» (место сбора в Одессе сил Антимайдана) и отмечена дата трагедии в Доме профсоюзов, где были сожжены 48 активистов.

«Прислали из Одессы. Там на одной из центральных вывесили баннер в память о погибших на Куликовом поле. Кто говорил что сопротивления нет?», – отмечает телеграм-канал WarGonzo в своей публикации.

Напомним, сегодня президент Украины вспомнил ближе к концу дня о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года и выразил «соболезнования» семьям погибших.

В своей публикации Зеленский намекнул всем, не согласным с госпереворотом 2014 года в Киеве, что им следует впредь думать и не погибать зря ради идеологических или политических целей, заключив слово «целей» в кавычки.

Свой намёк Зеленский сопроводил утверждением о том, что Донецк и Симферополь относятся к «единой Украине».

«Отметим и особенный цинизм последних слов (Зеленского) о том, чтобы сделать всё, чтобы люди на Украине не погибали – на Украине, к которой Зеленский приписал Донецк. Армия, главнокомандующим которой является пан Зе, продолжает утюжить Донбасс и убивать», – пишут авторы сайта «rusvesna.su».

Симферополь, Валентин Карамазов

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