В горбольнице Алушты начато служебное расследование

В городской больнице Алушты начато служебное расследование по фактам распространения коронавирусной инфекции.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля в медучреждение госпитализировали 95-летнюю крымчанку, у которой был диагностирован коронавирус. В отделении, где она лежала до выявления инфекции, работали 15 врачей и 2 пациента. Однако на сегодняшний день число заболевших в больнице составило несколько десятков: только за последние сутки инфекция выявлена у 24 человек, среди них 6 медиков.

«По алуштинскому очагу начато служебное расследование министерством здравоохранения Республики Крым, – сообщила сегодня вице-премьер РК Елена Романовская. – Сегодня выезжает туда комиссия для проверки, в том числе и использования средств индивидуальной защиты самим коллективом медиков», – сообщила она.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что ни в одной другой больнице нет столь высокого числа заболевших.

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отмечала, что основная причина распространения коронавируса в медучреждениях – это несоблюдение противоэпидемического режима и дезинфекции.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 06.05.20

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