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Пятница, 8 мая 2020, 18:21 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму умер второй человек, зараженный коронавирусом

95-летняя жительница Алушты, инфицированная коронавирусом, скончалась сегодня в больнице.

Как уже сообщал «Новый День», женщину госпитализировали в конце апреля. Женщину сразу же подключили к ИВЛ, но спасти ее не удалось. От кого женщина заразилась, так и не выяснили. Вчера коронавирус подтвердился у ее сына. А днем ранее инфекцию выявили сразу у 24 медиков и пациентов больницы.

Это второй в РК летальный исход и зараженных коронавирусом.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 08.05.20

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