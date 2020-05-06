Киев: Зеленский успешно вывел криворожский юмор на международный уровень

Воспитанник команды КВН «Молодой Кривой Рог» Владимир Зеленский, став президентом Украины, очень умело использует юмор в международной политике высшего уровня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, свойственный Зеленскому юмор превратился в главное дипломатическое оружие украинского государства на международной арене.

«Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно – и профессиональным дипломатам, и президентам других стран. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует», – заявил Жовква.

«Президент безупречно справился с задачей выработки соответствующего внешнеполитического курса и быстро стал абсолютно равным игроком на мировой арене», – добавил чиновник администрации Зеленского.

Жовква убеждён, что международный авторитет президента Украины во время пандемии коронавируса нисколько не упал, а даже поднялся на новую высоту.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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