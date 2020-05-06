На родине Зеленского подростки разгромили магазин ради спиртного

В Кривом Роге, где родился, играл в КВН и закончил школу президент Украины Владимир Зеленский, юные хулиганы разгромили продуктовый магазин, в котором им отказались продать алкоголь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает криворожский «34 канал».

Отмечается, что накануне ночью группа подростков от 14 до 16 лет нагрянула в магазин и потребовала продать им спиртное.

После отказа хулиганы устроили дебош, повредили полки и перевернули холодильник с продуктами.

Трое нападавших задержаны. Продавщица уже опознала хулиганов. Полиция проводит мероприятия по месту жительства подростков.

Как сообщал «Новый День», сегодня замруководителя Офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что воспитанник команды КВН «Молодой Кривой Рог» Владимир Зеленский, став президентом Украины, очень умело использует юмор в международной политике высшего уровня.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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