Киев решил децентрализовать Крым

Власти Украины решили разбить Крым на несколько самостоятельных общин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках реформирования системы госуправления Министерство развития общин и территорий Украины презентовало первичный план децентрализации Республики Крым и Севастополя.

Предлагается сформировать общины вокруг крупных городов с населением не менее 50 тысяч человек. Это Евпатория, Ялта, Феодосия и Керчь.

«В этих населенных пунктах развита экономика, там наибольшее количество центральных органов исполнительной власти», – объяснил представитель Минрегионов Украины Сергей Шишов.

На севере роль подобной «точки экономического притяжения» отведена Джанкою.

Симферополь тоже должен стать центром общины, при этом он сохранит часть функций административного центра для всей так называемой АРК, но большую часть полномочий (и, разумеется, ответственности) планируется передать в общины. Отдельную общину хотят организовать в Севастополе.

В этот план еще будут вноситься изменения. А планы децентрализации Луганской и Донецкой областей правительство Украины уже утвердило.

Он также добавил, что в Севастополе будет сформирована отдельная община.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.05.20

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