Украина переформатировала Крым и Донбасс

На Украине решили переформатировать Крым и Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство развития общин и территорий направило в кабмин проект укрупнения районов во всех регионах Украины. Уже утверждено превращение 25 районов Киевской области в 6.

На неконтролируемых территориях предлагается ввести новое административное деление, Киев решил провести его и на тех территориях, которые он не контролирует. Так, территорию Донецкой народной республики переделили на три района с центрами в Донецке, Горловке и Кальмиуске (так, по всей видимости, собираются переименовать Комсомольское).

От души порезвились украинские бюрократы и на карте Крыма: полуостров собираются разделить на 10 районов с центрами в Керчи, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Евпатории, Симферополе, Белогорске, Джанкое, Крумане ( Красногвардейское) и Яни Капу (Красноперекопск). Севастополь, помнится, обещали оставить независимым от районов, но на карте, отправленной в кабмин Украины, как административный центр город не обозначен, хотя его границы от Бахчисарайского района все же отделены.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.06.20

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