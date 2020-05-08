В Крыму нашли нового пособника коронавируса и решили запретить кондиционеры

В Крыму могут запретить использовать кондиционеры: местные чиновники пришли к выводу, что они могут распространять коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос был поднят сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Нужно их запретить вообще. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – В данном случае это принципиальная позиция – избежать включения кондиционера. Проветривание – лучший способ борьбы с застоем воздуха».

Отметим, что кондиционер в Крыму – это не роскошь, а, скорее, жизненная необходимость. В местном климате пережить лето без него довольно сложно. Кроме того, многие объекты турсферы используют кондиционер и как источник тепла, сэкономив на системе отопления.

Большинство магазинов и заведений сферы услуг проветривать проблематично: как правило, витринные окна не открываются, а открытая входная дверь от духоты не спасает – нет тяги. ТРК же и магазины, расположенные в подвалах, проверить вообще невозможно.

Напомним, что с 18 мая в Крыму разрешены все виды торговли, и если запрет, действительно, введут, торговые залы рискуют превратиться в газовые камеры.

Логичнее было бы разрешить работу подобных организаций только после проверки состояния кондиционера: тогда бы владельцы организаций по доброй воле почистили бы оборудование. Но крымские власти, похоже, предпочитают сначала создать всем, включая себя, трудности, а потом мужественно их преодолевать.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.05.20

В Севастополь снова завезли COVID-19. / Грузия отозвала из Киева посла. / В Крыму образовался крупный коронавирусный очаг в очередной больнице. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»