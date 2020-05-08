Пока Аксенов запрещает крымчанам пользоваться кондиционерами, для него купили новую сплит-систему (ДОКУМЕНТЫ)

Пока глава Крыма Сергей Аксенов рассуждает о вреде кондиционеров и собирается запретить крымчанам использовать это «вирусораспространительное» оборудование, для его рабочей резиденции закупают новые сплит-системы.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Аксенов заявил:

«Нужно их запретить вообще. На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – В данном случае это принципиальная позиция – избежать включения кондиционера. Проветривание – лучший способ борьбы с застоем воздуха». И сегодня же на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ появилось разъяснение Роспотребнадзора о различных способах контактного инфицирования коронавирусом:

«В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах».

Но самое смешное, что буквально накануне – 6 мая – ГБУ РК «Дирекция по обеспечению деятельности Совета Министров Республики Крым» провело конкурс на поставку этих самых кондиционеров, установить которые собираются в том самом здании Совмина, где работает господин Аксенов. Для кабинета министров купили аж 22 штуки. И поставщик уже подписал контракт.

Интересно, что теперь с ними будут делать: освежать воздух втайне от Аксенова или запрет на чиновников распространяться не будет?

Справка «Нового Дня»:

Сплит-система (англ. split – «разделять») – система кондиционирования воздуха (СКВ), состоящая из двух блоков: внешнего (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Внешний блок монтируется вне кондиционируемого помещения.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.05.20

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