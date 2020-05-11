В Крыму «охотиться» на туристов будут с воздуха

В Крыму «отлавливать» туристов будут с воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», режим самоизоляции в РК продлен до 31 мая включительно. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: за продуктами, лекарствами или на работу. Запрещены даже прогулки, тем более туристические вылазки. Кроме того, в республике введен особый противопожарный режим, запрещающий посещать леса.

Тем не менее, и крымчане, и приезжие умудряются гулять в горах и лесах, полагая, что их никто не заметит. Однако в минувшие выходные полиция позвала на помощь вертолетчиков и с воздуха проинспектировала окрестности Алушты, Ялты и Судака. И обнаружили несколько туристических стоянок. На нарушителей составлены протоколы.

Сочтя опыт успешным, полиция решили продолжит практику воздушного патрулирования, минимум, до конца месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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