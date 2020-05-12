Кто несет ересь: глава РК опроверг официальный доклад полиции

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг вчерашний официальный доклад полиции, поставив крымчан в тупик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, комментируя вопросы крымчан, Аксенов заявил: «Люди спрашивают о разрешении прогулок на свежем воздухе и при этом пишут: Плюс теперь людей с вертолетов высматривают». Я не знаю, кто там кого высматривает. Где находят такую ересь».

Вице-премьер РК Елена Романовская поддерживающее усмехнулась, а заместитель начальника полиции МВД РК Александр Смаглин ситуацию никак не прокомментировал. Между тем, именно он вчера докладывал Аксенову о том, что сотрудники полиции вместе с Рогвардией провели вертолетное патрулирование.

И собираются использовать эту «методику» в течение ближайшей недели

И Елена Романовская тоже при этом присутствовала. То ли Аксенов не слушал доклад представителя полиции, то ли у него такая короткая память, но получилось довольно странно.

Еще одна странность «всплыла» во время доклада крымского премьера Юрия Гоцанюка, который сообщил, что на Южном берегу Крыма обнаружено много машин с номерами других регионов. При этом все та же полиция ежедневно докладывает, что пускает на полуостров только тех, у кого есть крымская прописка либо недвижимость. Каким образом «чужие» машины проникают в Крым, совершенно непонятно.

Кстати, крымчане сообщают, что свидетельство о наличии недвижимости довольно легко подделать: с официальной базой данных их никто при проверке не сверяет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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