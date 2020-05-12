«Отправляют в «бан» со своими проблемами»: вокруг соцсетей главы Крыма Аксенова разразился скандал

Жительницу Крыма, пытающуюся достучаться до главы РК Сергея Аксенова, «забанили» в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2017 года в Бахчисарайском районе умерла новорожденная девочка. Вскрытие показало, что ребенок умер от цирроза печени. При этом малышку 2,5 месяца безрезультатно лечили то от желтухи, то от колик и отказывались госпитализировать.

В ходе проверки в Соколиновской амбулатории, к которой была приписана девочка, выяснились «недостатки в оказании медицинской помощи» погибшей: «Семейный врач не назначила обязательное обследование…». Сотрудников амбулатории привлекли к административной ответственности.

Родители обратились в Минздрав РК, прокуратуру, Следственный комитет, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. И тут выяснилось, что ребенок вообще не был прикреплен ни к одному медучреждению. Это позволило прекратить уголовное дело в отношении медработников амбулатории по факту причинения смерти по неосторожности и неисполнения профессиональных обязанностей.

Смерть ребенка назвали казусом, а завамбулаторей подала на родителей встречный иск в суд, потребовав удалить все публикации, связанные со смертью младенца, и выплатить 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда. Мать девочки Татьяна Крылова не оставила попыток добиться справедливости и без устали публиковала свои обращения на страницах главы РК Сергея Аксенова в соцсетях.

Наконец, последовала реакция: «Мы обращались к Сергею Валерьевичу год. По поводу смерти нашего ребёнка и беспредела в Бахчисарайской ЦРБ. Писали и очень просили помочь. Навести порядок. Отправляли письма. Присылали интервью. Всё без реакции. Вчера мою страницу в ВК заблокировали вовсе, – рассказала женщина. – Все сообщения и обращения на странице Аксёнова С. В. стёрты. Вот так разве решаться должен вопрос с населением у Главы Республики? Мы писали год, полагали, что он не видит и не знает, не докладывают. Очень печально».

После того, как история попала в СМИ, в пресс-службе Аксенова «перевели стрелки» на соцсети:

«Система социальной сети «ВКонтакте» автоматически занесла её в «чёрный список» по причине одинаковых множественных сообщений в комментариях. Согласно правилам ведения официальных верифицированных страниц «ВКонтакте», запрещены массовые публикации сообщений. В случае подобного «автобана» стоит сразу написать администратору официальной страницы главы РК в личные сообщения для последующей разблокировки. Все обращения из социальных сетей передаются профильным службам для рассмотрения и решения вопросов», – цитирует ответ управления информации и пресс-службы агентство «Регнум», отмечая, что, по словам, крымчан, это не первый случай: «на официальных страницах Сергея Аксенова «многих людей отправляют в «бан» со своими проблемами».

Любопытно, что после разразившегося скандала Крылову на странице Аксенова разблокировали.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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