Маловато будет: Зеленского готовят ко второму сроку

Пять лет на посту президента Украины – недостаточный срок для реализации политической программы. Поэтому Владимиру Зеленскому придётся выдвигаться на второй срок, чтобы воплотить в жизнь всё, что он задумал, вступая в президентскую гонку в 2019 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы администрации украинского президента Сергей Трофимов.

«Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... Потому что, действительно, мало пять лет для политики», – заявил замглавы Офиса Зеленского, отвечая на вопрос ведущего программы «В гостях у Гордона».

Напомним, ранее сам Владимир Зеленский заявлял, что «пришёл на один срок».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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