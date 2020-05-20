Зеленский подтвердил, что намерен идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему мало одного президентского срока.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о следующей «каденции» (так на Украине называют президентский срок – прим.«НД»).
«Честно? Одной не хватит» – заявил украинский президент.
На прошлой неделе заместитель главы администрации украинского президента Сергей Трофимов впервые намекнул, что Зеленскому не хватит одного президентского срока.
«Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... Потому что, действительно, мало пять лет для политики», – отметил замглавы Офиса Зеленского.
Напомним, ранее Зеленский твёрдо заявлял, что «пришёл на один срок».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.05.20
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