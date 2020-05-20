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Среда, 20 мая 2020, 14:19 мск

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Зеленский подтвердил, что намерен идти на второй срок

Фото: bigmir.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему мало одного президентского срока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о следующей «каденции» (так на Украине называют президентский срок – прим.«НД»).

«Честно? Одной не хватит» – заявил украинский президент.

На прошлой неделе заместитель главы администрации украинского президента Сергей Трофимов впервые намекнул, что Зеленскому не хватит одного президентского срока.

«Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... Потому что, действительно, мало пять лет для политики», – отметил замглавы Офиса Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский твёрдо заявлял, что «пришёл на один срок».

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