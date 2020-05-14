Чиновники Крыма так долго говорили о возобновлении большинства видов деятельности, что оказались к этому не готовы

В Крыму так долго говорили о возобновлении большинства видов деятельности, что оказались к этому не готовы. По крайней мере, прока не ясно, как будут работать детские сады, в которые крымчане, выходя на работу, должны отвести детей.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что середины мая разрешат работать большинству ранее «закрытых» учреждений и организаций, власти заговорили еще в конце апреля. Сначала называлось 12 мая. Но 7 мая официально сообщили: власти Крыма расширили список предприятий, которым будет разрешено возобновить работу с 18 мая. С тех пор ежедневно обещают в ближайшее время уточнить подробности, но под разными предлогами срок оглашения столь важной информации все время переносится.

Крымчане волнуются: если в понедельник выходить на работу, куда девать детей: в детских садах – и то не во всех – работают лишь дежурные группы.

«Если будет необходимость, мы будем увеличивать количество дежурных групп», – сообщила сегодня вице-премьер РК Елена Романовская. Хотя и так понятно, что необходимость будет: в понедельник выйти на работу должны около 85% работающих крымчан, и до 90% детей, обычно посещающих дошкольные учреждения, вернутся в детсады.

Как это будет происходить, пока не понятно. По словам Романовской, родители должны накануне уведомить руководство детсада, что завтра приведут ребенка. 18 мая – понедельник. Как родители будут искать заведующую в выходные, неясно. Кроме того, глава РК Сергей Аксенов сегодня в очередной раз сообщил, что все подробности по 18 мая будут обсуждаться завтра, так как необходимо согласовать перечень неработающих предприятий с федеральным центром.

Плюс ситуация за стуки может коренным образом измениться, и кому-то из первоначальных списков не разрешат выходить на работу, либо разрешенный перечень, наоборот, расширят. Так что сегодня понять, понадобится семье в понедельник детский сад или нет, достаточно сложно.

Если же число детей, вернувшихся в детские сады, внезапно возрастет в разы, дошкольные учреждения могут просто не успеть подготовить для всех места: как понятно из слов Романовской, вопрос об увеличении числа групп пока даже не обсуждался.

Еще один немаловажный вопрос: безопасность детей в детсадах. Согласно правилам, даже после нескольких дней пропуска ребенок должен принести справку о том, что он не контактировал с инфицированными.

Чтобы избежать столпотворения в больницах, решено, что медики будут обследовать детей прямо в группах. Но это в разы повышает риск заражения. В результате вопросы безопасности поручено продумать… медработникам детсадов.

Над остальными проблемами власти обещали в усиленном режиме подумать сегодня.

Симферополь, Лиана Макоба

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