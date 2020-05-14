Задержан бывший директор ГУП «Крымавтотранс»: растратил бюджетные миллионы

Задержан бывший директор ГУП «Крымавтотранс» Игорь Коробчук. Его подозревают в растрате 5 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», Коробчука отправили в отставку в июле 2019 года. Причиной послужили многочисленные нарушения, выявленные в работе «Крымавтотранса». Комментируя ситуацию, глава РК Сергей Аксенов заявил: «Плевать все хотели на законодательство, никто не стесняется. На каждой станции работают подсадчики, деньги кладут в карманы». Тогда же Аксенов поручил привлечь к расследованию транспортных безобразий прокуратуру. Итоги появились почти через год.

«Пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя ГУП «Крымавтотранс», реализовавшего схему хищения денежных средств в особо крупном размере, – сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю. – Сумма незаконно присвоенных и растраченных директором государственного предприятия денежных средств составила порядка 5 млн рублей».

И это только то, что было присвоено за неполный год: с сентября 2018 года по июль 2019 года. Схема, по версии следствия, была проста: глава ГУПа выплачивал себе и топ-менеджерам «Крымавтотранса» завышенные премии и при этом «скрывал от минтранса РК неудовлетворительное финансовое состояние предприятия».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Коробчуку грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.05.20

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