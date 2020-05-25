В Крыму скончались 2 человека, зараженные COVID-19

В Крыму за последние сутки скончались 2 человека, зараженные COVID-19. Такие данные со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает пресс-службе минздрава республики Крым.
Таким образом, число скончавшихся среди зараженных коронавирусом в РК увеличилось до 11 человек.
Как уже сообщал «Новый День», в Севастополе с начала пандемии умели трое инфицированных, одна из них – в минувшие выходные.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.05.20
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