В Крыму скончались 2 человека, зараженные COVID-19

В Крыму за последние сутки скончались 2 человека, зараженные COVID-19. Такие данные со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает пресс-службе минздрава республики Крым.

Таким образом, число скончавшихся среди зараженных коронавирусом в РК увеличилось до 11 человек.

Как уже сообщал «Новый День», в Севастополе с начала пандемии умели трое инфицированных, одна из них – в минувшие выходные.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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