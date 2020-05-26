В Турции заявили права на Крым

Турция снова предъявляет права на Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала турецкое издание Daily Sabah опубликовало статью «Крым: история полуострова, украденного дважды», где проводится аналогия между процессами присоединения Крыма к России в XVIII веке и в 2014 году. А также упоминается депортация крымских татар 1944 года. Авто заявляет: большинство населения полуострова (под которым в Турции подразумевают в первую очередь крымских татар) надеется на то, что когда-нибудь Россия лишится власти над полуостровом, и тот перейдет Турции.

Потом в турецких СМИ появилась видеозапись интервью одного из сирийских террористов на фоне карты, изображающей в составе Турции Крым и южную часть материковой России.

Официальная Анкара пока это никак не комментирует. Однако неоднократно сообщалось, что Турция до 2014 года вливала в полуостров солидные суммы, а в правительстве разрабатывались планы и варианты соглашений с Укрианой по переходу Крыма в состав Турции.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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