В Киеве озвучили новый план по возвращению Крыма «прежнему хозяину», но, похоже, что не Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымско-татарский ресурсный центр, существующий на деньги Фонда Сороса решил напомнить о себе громким заявлением и потребовал вернуть исторические названия всем населенным пунктам и географическим объектам Крыма. В центре считают, что именно таким образом можно получить полуостров обратно. Но, судя по всему, в роли получателя видят не Украину.

Так, глава правления центра Эскендер Бариев напомнил, что еще в сентябре 2021 года было распоряжение правительства Украины о разработке и подаче проектов постановлений Верховной Рады относительно топонимов Крыма со сроком исполнения в 3 квартале 2022 года и подчеркнул, что речь идет не только о декоммунизации, но и деколонизации:

«То есть, с начала аннексии Крыма в 1783 году. Мы же понимаем, что названия населенных пунктов связаны с легендами, с историей, с культурой, с языком коренных народов», – заявил Бариев на пресс-конференции. И добавил, что изучение российской историографии мешает осознавать, «кто в Крыму хозяин».

Это весьма любопытное заявление, учитывая, с какого года центр предлагает считать период колонизации Крыма – с момента, когда Россия отбила полуостров у Османской империи, игнорируя генуэзский, греческий и другие периоды развития Тавриды. И, возможно, именно наследникам Османской империи и собираются вернуть «отобранное имущество».

Тем более, что в наглядной агитации кампании «Вернем названия – вернем Крым» все тексты и лозунги продублированы на турецком языке.

А идеологи этой кампании настаивают, что все «исконные названия» должны писаться на латинице – якобы, для того, чтобы они перестали восприниматься как часть «русского мира».

Проблема лишь в том, что украинская письменность, как и русская, основана на кириллице, а вот в турецком языке используется латиница.

Видимо, для того, чтобы киевские «пчелы» ничего не заподозрили, им пытаются залить мед в уши, жонглируя статистикой:

«Единственная перепись была в 1897 году, и по этой переписи в Таврической губернии люди, которые разговаривали на украинском языке, составляли абсолютное большинство. И на втором месте был татарский язык», – заявил глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. Почему такой странный выбор даты? Может быть потому, что согласно всеукраинской переписи 2001 года, более 58% населения Крыма назвали себя русскими и лишь 24,3% – украинцами, и эти данные для пропагандисткой кампании не подходят?

Но вернемся к предложенной статистике 1897 года. Согласно официальным документам, тогда в Крыму украинцев не было и не могло быть вообще, а вот 42,2% населения Крыма было записано малороссами. Это, конечно, далеко от абсолютного большинства. Еще 28% назвали себя великороссами, а 13% – татарами. Так что даже с математической точки зрения рассуждения Еленского не выдерживают критики. А уж с исторической – и подавно.

Малороссами называли обитателей территорий нынешней Украины, а также Донбасса и южных территорий России, включая Крым и часть черноморского побережья Кавказа. Это была не национальность, а территориальный признак. Как сейчас, например, сибиряки или уральцы.

А национальную принадлежность жителей империи в 1897 году определяли на основании сведений об их родном языке.

«Уже в процессе переписывания выявилась ошибочность такого подхода, – писал киевский историк, специалист по южнорусской истории Александр Каревин. – Было зафиксировано немало случаев, когда представители одной народности в языковом отношении примыкали к другой народности. Например, значительное количество мещеряков приняло башкирский язык. В свою очередь часть башкир изъяснялась по-татарски. Тунгусы часто сливались по языку с якутами или бурятами. Многие так называемые «инородцы» обрусели. И так далее.

Кроме того, не все опрашиваемые одинаково понимали, что такое родной язык. Одни считали таковым язык, на котором думали и говорили с детства. Другие – язык (наречие, говор) своей народности или племени. Все это вело к путанице. Особенно в Малороссии.

Дело в том, что среди перечисленных в переписных листах разновидностей русского языка (великорусы, малорусы и белорусы считались тогда одной нацией, а их говоры составляли один русский язык) не оказалось литературного. А именно русский литературный язык был родным для множества жителей Малороссии (прежде всего для тех из них, кто принадлежал к культурным слоям общества). Так, при проведении в 1874 году общегородской переписи населения в Киеве этот язык («литературное наречие», как именовали его иногда переписчики) назвали родным 38% горожан. Для сравнения – великорусское наречие признали родным 7,6% киевлян, малорусское – 30,2%, белорусское – 1,1%. Теперь же тем, кто считал родным русский язык в его литературной форме, приходилось выбирать между простонародными группами говоров. И если у великорусов тут особых трудностей не возникало, то малорусам определиться было сложнее. Кто-то отождествлял с русским литературным языком великорусское наречие и указывал на него как на родное. Кто-то называл своим наречие малорусское, хотя никогда на нем не говорил.

Таким образом четкой картины распределения по национальной принадлежности и по родному языку первая всеобщая перепись не дала».

Впрочем, научные работы Каревина на Украине сейчас под запретом, а его самого в марте прошлого года арестовала СБУ, обвинив в сепаратизме.

А вот призывы Крымско-татарского ресурсного центра вернуть Крым в состояние до 1783 года ни власти Украины, ни СБУ не смущают. Что, впрочем, неудивительно, ведь и до 2014 года Киев сквозь пальцы смотрел на попытки Анкары прибрать полуостров к рукам.

Киев, Платон Ефимчук

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