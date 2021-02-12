Турция заявляет права на весь юг России и еще два десятка государств

Турция заявляет права на территорию двух десятков государств. Планы по созданию «Великого Турана» в очередной раз были озвучены на ведущем турецком телеканале TRT1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея создания новой турецкой империи оформилась в рамках пантюркизма на рубеже XIX-XX веков. Идеологи течения, аналогичного панславизму и пангерманизму, считают всех потомков тюркских народов «единой нацией», расселенной от Китая и Средней Азии до Поволжья и Балкан. А проект «Великий Туран» должен объединить их всех как в культурном, так и в политическом контекстах.

Идею начали продвигать с новой силой после распада СССР, а действующий президент Турции Реджеп Эрдоган не только является ее сторонником, но и активно развивает.

Согласно планам, озвученным накануне телеканалом TRT1, в ближайшие 30 лет – к 2050 году – под доминирующим влиянием Турции должны оказаться Армения, Азербайджан, Греция, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Йемен, Оман, Ирак, Кувейт, Ливан, Египет, Ливия, большая часть средней Азии, а также юго-восток Украины (включая часть Херсонской, Запорожской, Донецкой областей и всю Луганскую область), а также весь юг России: Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области, Чувашия, Чечня, Дагестан, Адыгея и так далее.

По словам кандидата философских наук, доцента Башкирского государственного университета Рустема Вахитова, нужно понимать: когда турецкие эмиссары-пантюркисты «рассуждают о единой тюркской нации и тюркской культуре, они просто имеют в виду турецкую нацию и турецкую культуру. Башкирам, татарам, казахам, узбекам предлагают раствориться в турецкой нации, проще говоря, отуречиться.

Именно для этого Турция старательно навязывает всем названным народам переход на латиницу (в случае Узбекистана, Туркменистана, а теперь и Казахстана это уже удалось, много энтузиастов такого перехода и в российском Татарстане). Далее последует ассимиляция, разумеется, не сейчас, а через два-три поколения, которые уже будут обучаться латинице в школе и не будут знать ни кириллицы, ни толком русского языка… Разумеется, в этом случае башкирам, узбекам, татарам, казахам придётся забыть свою многодесятилетнюю культуру, созданную в советские времена».

Анкара, Игорь Юров

Анкара. Другие новости 12.02.21

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