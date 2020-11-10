Крым не достался Эрдогану только благодаря России – украинский политик

Крым уже сейчас был бы турецким, если бы Россия не присоединила полуостров в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, об этом чётко свидетельствуют экспансионистские действия Эрдогана и в Сирии, и в Нагорном Карабахе, где Москва удерживает ситуацию от полномасштабного турецкого вмешательства исключительно благодаря своему военному присутствию.

Мураев категорически опроверг популярный на Украине тезис о том, что Крым стал российским, потому что украинские власти в своё время опрометчиво оставили за полуостровом автономный статус.

«Я категорически не согласен с тем, что мы потеряли Крым из-за того, что у него была мифическая автономия. Поверьте, если бы его не аннексировала Россия, его бы аннексировала Турция...

Просто надо понимать, что мы не построили сильное государство, способное себя оборонять, а в связи со сменой наших симпатий мы потеряли протекторат РФ и не приобрели защиту со стороны других стран Будапештского меморандума – США, Великобритании или, возможно, Европы, куда мы стремились. То же самое мы сейчас наблюдаем в Нагорном Карабахе, происходит та же самая ситуация», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политика.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.11.20

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