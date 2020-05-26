Севастополь начинает туристический сезон

Севастополь начинает постепенное вхождение в туристический сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня в городе планируют открыть заведения общепита, а с 15 июня начнут открываться отели и гостиницы.

«Думаю, с 1 июня сфера общественного питания у нас перейдет в режим работы летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора – количеством столиков для безопасной дистанции, средствами защиты персонала», – заявил врио губернатора Михаил Развозжаев. – Работу гостиниц и туристических агентств планируется возобновить с 15 июня».

Обязательным условием для въезда в Севастополь и, соответственно, на полуостров будет тестирование на коронавирус.

Развожаев считает, что эта процедура может замнеить 14-дневное пребывание в обсерваторе.

«Этот вопрос мы обсуждаем с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Если анализ будет сдаваться при въезде на Крымском мосту, то смысла повторного тестирования в Севастополе нет», – заявил градоначальник. При этом большая часть инфицированных выявляется только после повторного теста, который делается через 10 дней после первого, а зачастую коронавирус выявляют только во время третьего анализа, либо вообще с помощью компьютерной томографии.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.05.20

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