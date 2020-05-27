Разворот Аксенова: власти Крыма просят отменить обязательное тестирование на коронавирус и обсервацию

Власти Крыма разворачиваются на 180 градусов: если еще пару недель назад в РК штрафовали тех, кто слишком далеко отошел от дома, а глава республики заявлял, что туристического сезона не будет и требовал всех прибывших на полуостров отправлять в обязательном порядке в обсерватор, то сегодня он кардинально сменил риторику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Крыма обратились в правительство России с просьбой исключить ряд требований, содержащихся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

«Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус, как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор. Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее.

И еще один важный вопрос, связанный с работой пляжей. Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям».

Отметим, Аксенов неоднократно заявлял: если не сдерживать турпоток, медицина РК просто не справится с коронавирусом.

Кстати, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, наоборот, уверен, что въездное тестирование туристов поможет защитить полуостров от инфекции.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.05.20

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