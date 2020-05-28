Житель Крыма похитил подростка и сделал из него раба

Житель Крыма похитил подростка, потребовал за него выкуп и заставил его работать на сельхозбазе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СК РФ по РК и Севастополю, 15-летний мальчик приехал на каникулы к тете в Нижнегорский район. И периодически развлекался поиском металлических предметов с помощью металлоискателя.

Однажды его увидел местный фермер, силой затолкал его в машину, поехал вместе с ним к тете ребенка, потребовал выкуп – 120 тысяч рублей, наконец, отвез мальчика к себе на ферму и заставил его работать.

Родственники подростка обратились в правоохранительные органы. Фермера задержали.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.05.20

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