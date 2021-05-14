В Польше предъявили обвинения державшим раба фермерам

Польские фермеры на протяжении 23 лет держали в рабстве выходца из СССР Николая Ерофеева. Сегодня им предъявили обвинение в торговле людьми. Рабовладельцам грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщает польский телеканал Polsat, Ерофеев приехал в Польшу в 1989 году как гражданский работник в воинской части Советской армии. В 1990-х, когда советские войска покинули страну, он принял решение остаться и работать на птицеферме.

Однако хозяева совсем не платили работнику, избивали его, плохо кормили. Мужчина боялся обращаться в правоохранительные органы, так как находился в стране нелегально и не имел при себе документов.

«Более 23 лет в отношении россиянина использовались незаконные угрозы, а его критическое положение и состояние беспомощности использовались для выполнения принудительных работ, унижающих человеческое достоинство», – рассказала представитель прокуратуры Иоанна Конечняк.

Подозреваемых задержали. Предварительным решением суда им запрещено приближаться к Ерофееву на расстояние менее 100 м, общаться с ним лично или по телефону. Кроме того, имущество одного из фигурантов дела на сумму 200 тысяч злотых (более 50 тысяч евро) было арестовано. В случае решения суда в пользу потерпевшего оно перейдет ему в качестве компенсации.

Варшава, Зоя Осколкова

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