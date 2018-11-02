Богатые британцы четыре года держали в рабстве мигранта из Польши

В Великобритании супружеская пара на протяжении четырех лет использовала рабский труд мигранта из Польши. По словам пострадавшего, его кормили просроченной едой, а в сарае, где он жил, даже не было туалета.

По данным газеты Daily Mail, по подозрению в содержании раба арестовали 56-летнюю преподавательницу университета Притпал Биннинг и ее 54-летнего мужа Палвиндер Биннинг.

Отмечается, что пара была довольно состоятельной. Они использовали труд польского мигранта для ремонта своего дома с пятью спальнями, который оценивается в 1,2 млн фунтов.

Пострадавший сам пришел в больницу, где сообщил, что вынужден работать за еду. При этом он рассказал, что живет в ужасных условиях, спит на пластиковом шезлонге, а в его коморке даже нет туалета.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 02.11.18

В Китае из-за драки водителя и пассажирки автобус слетел с моста и затонул, есть жертвы. / Взяли на испуг. Израиль прекратил операции в Сирии из-за ЗРК С-300. / Банк России установил рекорд по закупкам золота. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»