В Крыму пропал 6-летний ребенок, возбуждено дело об убийстве

В Крыму пропала 6-летняя девочка, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, ребенок вместе с отцом и его приятелем беда на рыбалке в Ленинском районе. Мужчины занимались своими делами, пили горячительное и, по их словам, не заметили, как малышка исчезла. Сообщение о пропаже ребенка поступило в МЧС только около 1 часа ночи.

Сейчас ребенка ищут спасатели, полиция, волонтеры и охотники.

Возбуждено уголовное дело по пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.06.20

Украина призналась в собственном головотяпстве, но пытается свалить все на Крым. / Передумали: обсерваторы в Крыму снова стали бесплатными. / Крым могут открыть для туристов к концу июня. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»