В Крыму нашли тело пропавшего накануне ребенка

В Ленинском районе Крыма нашли тело 6-летней девочки, пропавшей накануне.

Как уже сообщал «Новый День», малышка вместе с отцом (как выяснилось позже – отчимом) и его приятелем отправились на рыбалку. Взрослые употребляли алкоголь и, по их словам, не заметили, как ребенок исчез. Не смотря на то, что хватились девочки около 7 часов вечера, спасателей вызвали только ночью: в МЧС позвонила бабушка.

Всю ночь и половину сегодняшнего дня велись активные поиски: спасатели, полиция, волонтеры и охотники прочесывали окрестности, водолазы обследовали Северо-Крымский канал.

Некоторое время назад появилась информация, что недалеко от садового кооператива «Яблонька» на дереве обнаружили кепку ребенка, а рядом следы крови.

Теперь стало известно, что девочку нашли: ее тело, по данным МЧС обнаружено на дне канала. Других подробностей пока нет.

Напомним, Следственный комитет еще утром возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.06.20

Украинизация убивает: в команде Зеленского задумались, как спастись от разгрома на местных выборах. / Экс-вице-премьеру Крыма Нахлупину предъявлено окончательное обвинение: взяток стало больше. / Госдума привлекает ООН для наказания Украины за водную блокаду Крыма. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»