Ушла с другом: в Крыму задержали отца погибшего ребенка

В Крыму задержали отца погибшей 6-летней в Ленинском районе девочки.

Как уже сообщал «Новый День», ребенок отправился вместе с отцом и его другом на рыбалку. Мужчины пили алкоголь, и, по их словам, не заметили, как ребенок исчез.

Сам отец заявляет, что в последний раз видел малышку, когда она отправилась с его другом встречать такси. Домой мужчина вернулся один и пьяный. Спасателям – уже ночью – позвонила бабушка девочки. Тело ребенка обнаружили вчера на дне Северо-Крымского канала.

Отца задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за оставление ребенка в опасности. О его приятеле, с которым, якобы, ушла девочка не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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