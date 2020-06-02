В Крыму задержали убийцу 6-летней девочки, мужчина вину признал. Об этом заявили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Как уже сообщал «Новый День», ребенок пропал 31 мая в Ленинском районе: отец взял ее с собой на рыбалку, а домой вернулся один и пьяный. Бабушка девочки ночью позвонила в МЧС. Отец сообщил, что помнит, как дочь с его приятелем пошла встречать такси и больше он одих не видел.

Тело девочки нашли вчера на дне Северо-Крымского канала. Отца задержали. А сейчас стало известно, что арестован и его приятель, с которым ушла девочка.

Мужчине инкриминируется совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Он написал явку с повинной: по его словам, он сказал отцу, что проводит девочку домой, по дороге изнасиловал ребенка, а потом сбросил в воду. Отметим, что мужчина считается близким другом семьи.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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