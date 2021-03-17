В Крыму вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему шестилетнего ребенка

В Крыму вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему шестилетнюю девочку.

Как уже сообщал «Новый День», 31 мая прошлого года житель Ленинского района взял с собой на рыбалку 6-летнюю дочь, а домой вернулся один и пьяный. Бабушка девочки ночью позвонила в МЧС. Отец сообщил, что помнит, как дочь куда-то пошла с его приятелем, и больше он их не видел.

Тело девочки нашли 1 июня на дне Северо-Крымского канала. Отца и его друга задержали. 39-летний приятель, ранее судимый за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, признался, что изнасиловал ребенка, а потом утопил.

В ходе следствия выяснилось, что родители девочки злоупотребляют алкоголем. В отношении отца возбудили уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности (ст.125 УК РФ). Он свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

В отношении убийцы было начато отдельное производство по статьям по статьям 131, 132 и 105 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней; совершении иных действий сексуального характера с применением насилия; убийство).

«Верхованый суд РК с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, – сообщили в прокуратуре РК. – Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием первых 4 лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока в колонии особого режима».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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