В Крыму возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц из-за бездействия которых убили ребенка

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении сотрудников системы профилактики, из-за бездействия которых убили шестилетнюю девочку.

Как уже сообщал «Новый День», ребенок пропал 31 мая в Ленинском районе: отец взял ее с собой на рыбалку, а домой вернулся один и пьяный. Бабушка девочки ночью позвонила в МЧС. Отец сообщил, что помнит, как дочь с его приятелем пошла встречать такси и больше он их не видел.

Тело девочки нашли на следующий день на дне Северо-Крымского канала. Оказалось, что друг отца изнасиловал ребенка и утопил.

В ходе следствия выяснилось, что мать девочки злоупотребляет спиртными напитками, причем неоднократно напивалась в присутствии детей. За это комиссия по делам несовершеннолетних привлекала ее к административной ответственности. Однако повторяющиеся нарушения остались без внимания органов системы профилактики. «При наличии тревожных сведений многодетная семья, находящаяся в социально опасном положении, на учет не была поставлена, профилактические мероприятия не проводились», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Кроме того, установлено, что убийца девочки вел асоциальный образ жизни и регулярно злоупотреблял алкоголем. 39-летний мужчина был ранее судим за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование. Последний раз освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года. Однако сотрудники полиции не организовали административный надзор за ним, что сформировало у него мнение о бесконтрольности и стало одной из причин совершения им особо тяжких преступлений в отношении ребенка.

По фактам халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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